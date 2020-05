Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme forcing de Zubizarreta pour un attaquant de Ligue 1 !

Publié le 7 mai 2020 à 10h30 par A.M. mis à jour le 7 mai 2020 à 10h32

En quête d'un renfort offensif cet été, l'Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur M'Baye Niang. L'attaquant du Stade Rennais ferait même l'objet d'une cour assidue d'Andoni Zubizarreta.

André Villas-Boas n'a cessé de le répéter, il souhaite que son effectif soit renforcé afin de faire bonne figure en Ligue des Champions. Cela passe notamment par le recrutement d'un joueur offensif, secteur au sein duquel la profondeur de banc n'est pas très importante. Un attaquant est donc attendu afin de venir concurrencer Dario Benedetto qui aura probablement du mal à assumer le poste d'avant-centre seul alors que l'OM jouera tous les trois jours. Dans cette optique, le club phocéen semble avoir jeté son dévolu sur M'Baye Niang. Auteur d'une belle saison avec un total de 15 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant sénégalais, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2023, est la grande priorité de l'OM.

«Discussions intenses» entre l'OM et Niang