Mercato - OM : Villas-Boas va jouer un rôle primordial dans l’avenir de Lopez !

Pas autant utilisé que les saisons passées, donc depuis la nomination d’André Villas-Boas, Maxime Lopez pourrait quitter l’OM, à moins que le technicien portugais ne le devance.

Pour RMC Sport , André Villas-Boas a confirmé la tendance de ces derniers jours. Mardi soir, pour Team Duga , le coach de l’OM a assuré qu’il ne resterait pas à Marseille s’il ne bénéficiait pas « d’assurances ». « J’ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances » . Et cette déclaration du coach de l’OM chamboulerait le dossier Maxime Lopez.

Maxime Lopez marseillais la saison prochaine si Villas-Boas fait ses valises ?