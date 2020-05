Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dispose d’une grosse opportunité à 40M€ !

Publié le 7 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Accusant le coup financièrement parlant du COVID-19, le Bayern Munich aurait décidé de se retirer de la course à la signature de Dayot Upamecano, désormais évalué par Leipzig à 40M€.

De par son potentiel, son talent et sa valeur marchande, Dayot Upamecano semble être bien parti pour animer le marché des transferts. Le Red Bull Leipzig semblerait résigné à le vendre à l’intersaison, soit à un an de l’expiration de son contrat avec le club allemand. Le PSG serait sur les rangs et verrait un gros concurrent lui laisser le champ libre.

Le Bayern Out, Leipzig baisse son prix pour Upamecano