Mercato - OM : Un grand chamboulement à prévoir pour l’avenir de Maxime Lopez ?

Publié le 6 mai 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que son avenir s’écrit en pointillés du côté de l’OM, Maxime Lopez pourrait finalement rester à Marseille la saison prochaine. Mais cela dépendra de plusieurs paramètres incertains pour l’heure. Explications.

En proie à de fortes difficultés financières, l’OM aura besoin de vendre cet été avant de pouvoir recruter. Plusieurs joueurs sont ainsi susceptibles de quitter la cité phocéenne pour renflouer les caisses, à l’image de Florian Thauvin, Boubacar Kamara, Morgan Sanson, mais aussi Maxime Lopez. En manque de temps de jeu sous les ordres d’André Villas-Boas, le milieu de 22 ans formé au club pourrait en plus être tenté d’aller voir ailleurs cet été afin de retrouver un rôle de protagoniste dans une nouvelle écurie. Dans cette optique, le FC Séville et Monchi seraient particulièrement intéressés par l’idée d’enrôler le jeune marseillais sous contrat jusqu’en 2021, d’autant plus dans la mesure où ils le suivraient de longue date. Cependant, de son côté, Maxime Lopez n’aurait pas l’intention de se précipiter et pourrait ne pas écarter l’idée de rester à l’OM la saison prochaine si certaines conditions sont remplies.

Un départ de Villas-Boas pourrait conduire Maxime Lopez à rester !