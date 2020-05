Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Alvaro Gonzalez tente de recruter des joueurs à l’OM...

Publié le 7 mai 2020 à 8h30 par D.M.

Prêté cette saison par Villarreal à l’OM avec option d’achat obligatoire, Alvaro Gonzalez pousse ses compatriotes à rejoindre le club marseillais.

Koke, César Azpilicueta, Fernando Morientes... Au fil des années, l'OM a accueilli dans ses rangs des joueurs qui ont pris la décision de quitter la Liga. Une liste qui pourrait être rallongée prochainement. En effet, prêté cette saison par Villarreal avec option d’achat obligatoire après cinq rencontres disputées, Alvaro Gonzalez pourrait rester à l'OM l’année prochaine et disputer avec le club olympien la Ligue des champions. Les dirigeants marseillais travailleraient sur son transfert et devraient prochainement verser à Villarreal une somme comprise entre 4 et 8M€ pour s’attacher définitivement les services d’Alvaro Gonzalez.

« Peut-être que certains joueurs espagnols auront plus envie de venir à Marseille »