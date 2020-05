Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’Ander Herrera sur son départ au PSG !

Publié le 7 mai 2020 à 14h15 par La rédaction

Joueur du Paris Saint-Germain depuis le 4 juillet dernier, Ander Herrera a quitté Manchester United à la fin de son contrat. Un club qu’il n’a d’ailleurs jamais voulu quitter...

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier libre de tout contrat en provenance de Manchester United, Ander Herrera s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale. À 30 ans, le milieu espagnol espère retrouver des couleurs aux côtés de Thomas Tuchel. Un renfort pour l’entraîneur allemand, alors que du côté du nord de l’Angleterre, l’Espagnol est regretté. D’ailleurs l’ancien joueur des Red Devils a révélé les coulisses de son départ au PSG dans un entretien pour ESPN . Du fait qu’il ne voulait pas partir jusqu’aux désaccords avec la direction du club anglais, Herrera se livre complètement.

« Mon intention était de ne pas quitter Manchester United »