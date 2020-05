Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal contraint d’oublier ce coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 7 mai 2020 à 13h00 par A.C.

Éric Abidal et le FC Barcelone pourraient être obligés de tirer un trait sur la piste menant à Federico Bernardeschi, ailier de la Juventus.

En Catalogne, on semble planifier un mercato ambitieux. Les grands objectifs du FC Barcelone seraient Lautaro Martinez de l’Inter et Neymar du Paris Saint-Germain... mais pas que ! Éric Abidal a en effet activé d’autres pistes et, après avoir échoué à attirer Federico Bernardeschi cet hiver, dans le cadre d’un échange avec Ivan Rakitic, il semble prêt à revenir à la charge. L’Italien, qui a récemment fait savoir vouloir poursuivre à Turin, ne serait plus vraiment dans les plans de la Juventus.

Bernardeschi proposé à la Roma, pour attirer Zaniolo