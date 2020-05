Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie proche de se fermer pour cet indésirable ?

Publié le 7 mai 2020 à 11h00 par H.G.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone, Arturo Vidal aurait été ciblé par Newcastle afin de renouveler leur entrejeu pour leur nouveau projet. Cependant, la piste ne devrait pas aller plus loin.

Malgré des finances délicates et un contexte économique des plus complexes causé par la pandémie de COVID-19, le FC Barcelone tentera de profondément renouveler son effectif cet été. Dans cette perspective, plusieurs joueurs sont susceptible de quitter la Catalogne cet été, et notamment dans l’entrejeu où le club aimerait vendre Ivan Rakitic et Arturo Vidal à un an de la fin de leur contrat. Déjà annoncé dans le viseur de l’Inter d’Antonio Conte au cours du dernier mercato hivernal, le milieu chilien reste un joueur convoité sur le marché des transferts en dépit de ses 32 ans. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus pourrait donc apporter sa pierre à l’édifice du Barça dans sa quête de liquidité puisqu'il est de nouveau annoncé dans le viseur des Nerazzurri , notamment dans l’optique d’un éventuel deal pour le transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone. Parallèlement, Arturo Vidal ferait l’objet de convoitises dans d’autres championnats, et notamment en Premier League où Newcastle aurait coché son nom, eux qui vont prochainement être rachetés par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, directement lié au prince héritier Mohammed Ben Salmane. Toutefois, à en croire les dernières nouvelles venues d’Espagne, la piste menant aux Magpies ne devrait pas aller plus loin pour le natif de Santiago.

Vidal serait dans le viseur de Newcastle, mais…