Mercato - Barcelone : Un point de chute se confirme pour Philippe Coutinho !

Publié le 7 mai 2020 à 10h00 par H.G. mis à jour le 7 mai 2020 à 10h03

Alors que son avenir semble s’écrire loin du FC Barcelone, Philippe Coutinho serait ardemment courtisé par Mauricio Pochettino, proche de devenir le nouvel entraîneur de Newcastle.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho est en perdition. L’international brésilien n’a jamais réussi à s’adapter au club catalan et s’est ainsi avéré être une erreur de casting de la part des dirigeants du Barça. Afin de régler le problème et se délester de ses émoluments conséquents, ceux-ci ont décidé de le prêter au Bayern Munich cette saison avec une option d’achat fixée à 120M€. Seulement voilà, rien ne s’est véritablement amélioré pour le joueur de 27 ans et ses performances trop inégales ont conduit les Bavarois à prendre la décision de ne pas exercer leur droit d’achat. Philippe Coutinho va donc revenir au FC Barcelone, qui cherchera de nouveau à s’en séparer à l’ouverture de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et bonne nouvelle pour les Blaugrana , l’ancien joueur de Liverpool aurait conservé une belle côte en Premier League où il pourrait bientôt prendre la direction de Newcastle.

Coutinho serait la grande priorité de Pochettino à Newcastle !