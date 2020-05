Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta active une nouvelle piste défensive !

Publié le 7 mai 2020 à 9h00 par A.M.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de dénicher un nouveau la latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi, seul spécialiste du poste au sein de l'effectif d'André Villas-Boas. Et Andoni Zubizarreta aurait trouvé son bonheur en Grèce.

Cet été, le mercato de l'Olympique de Marseille s'annonce délicat. En proie à d'énormes soucis financiers, accentués par la crise du Covid-19, le club phocéen va devoir se montrer inventif pour recruter, tout en vendant de manière importante. Et pourtant, l'OM doit absolument se renforcer afin de faire bonne figure sur la scène européenne pour son retour en Ligue des Champions et contenter André Villas-Boas qui n'a pas manqué de mettre la pression sur sa direction en ce qui concerne le mercato. Et cela commence notamment par le recrutement d'un latéral gauche puisque pour le moment, Jordan Amavi est le seul spécialiste du poste. Christopher Rocchia (22 ans), prêté à Sochaux, fera son retour, et Niels Nkounkou (19 ans) font parties des jeunes prometteurs à ce poste, mais peut-être encore un peu tendre pour la C1.

L'OM surveille Dimitrios Giannoulis