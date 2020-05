Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé avait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 7 mai 2020 à 8h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois maintenant, Kylian Mbappé était prêt à tout pour rejoindre la Casa Blanca avant que la crise du COVID-19 ne frappe de plein fouet le monde du football.

Le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, et réciproquement. Arrivé au PSG à l’été 2017, l’international français était déjà annoncé dans le viseur des Merengue au moment où il a quitté l’AS Monaco pour rallier le club de la capitale. Cependant, le Champion du Monde 2018 avait préféré l’idée de jouer quelques années au Parc des Princes, le club de sa ville de coeur, plutôt que de rejoindre la capitale espagnole où la concurrence était rude à l’époque pour un joueur de 17 ans. Désormais, la donne a changé : Kylian Mbappé aurait une place de titulaire indiscutable en rejoignant le Real Madrid, qui aimerait faire de lui son attaquant vedette pour les prochaines années. Seulement voilà, pour l’heure, le jeune prodige français évolue toujours au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Mais le Français commencerait dès maintenant à considérer qu’il est sur la fin de son aventure parisienne. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 22 mars dernier, alors que Leonardo aimerait le prolonger, Kylian Mbappé et son clan n’ont de cesse de faire la sourde oreille à toutes les relances à ce sujet. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne ce jeudi, l’attaquant de 21 ans avait un plan bien précis en tête qui l’aurait conduit tout droit vers le Real Madrid en 2021.

Mbappé était déterminé à repousser toutes les offres de prolongation à Paris !