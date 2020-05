Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans ce dossier prioritaire ?

Publié le 7 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo songe à recruter Tiémoué Bakayoko et a déjà discuté avec ses représentants. Cependant, le principal intéressé ouvrirait la porte à un transfert au Milan AC.

Tiémoué Bakayoko pourrait bien être l’une des recrues estivales du PSG. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo plancherait sur plusieurs dossiers. Hormis les postes de latéraux, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier arrivant à terme de leurs contrats respectifs avec le PSG, Leonardo veut à tout prix renforcer le milieu de terrain. Le 10 Sport vous dévoilait la longue liste des pistes du dirigeant brésilien dernièrement, et Tiémoué Bakayoko en fait partie. D’ailleurs, les dirigeants parisiens ont déjà ouvert les négociations avec les représentants du milieu de Chelsea, prêté à l’AS Monaco.

Le Milan AC pour compromettre les plans de Leonardo avec Bakayoko ?