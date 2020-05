Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette bataille royale qui se dessine pour Pjanic...

Publié le 7 mai 2020 à 12h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devront se montrer tout particulièrement convaincants, pour Miralem Pjanic.

C’est l’un des joueurs les plus intéressants du moment. Plus vraiment titulaire à la cour de Maurizio Sarri à Turin, Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus cet été. Cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain où Leonardo souhaite frapper un gros coup au milieu de terrain. Selon nos informations, un premier contact a eu lieu entre le PSG et l’entourage de Pjanic, mais le FC Barcelone semble également concerné par ce dossier. La presse catalane a en effet évoqué un possible échange entre Arthur et Pjanic, ces dernières semaines.

United, Barça et PSG pour Pjanic