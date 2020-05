Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage Leonardo pour Pjanic ?

Publié le 4 mai 2020 à 16h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien doubler le FC Barcelone, dans la course à Miralem Pjanic.

Après neuf années passées en Italie, Miralem Pjanic pourrait faire ses valises. Il a en effet perdu sa place à la Juventus depuis le début de l’année 2020 et la presse italienne a évoqué deux pistes claires, avec le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Selon nos informations, il y a eu un premier contact entre Leonardo et l’entourage de Pjanic, puisque le directeur sportif du PSG souhaite renforcer le milieu de terrain cet été. Ces derniers jours, la piste menant à Barcelone a toutefois semblé prendre de l’ampleur, puisque le Bosnien pourrait être impliqué dans un échange avec Arthur Melo.

Le PSG tient la corde pour Pjanic