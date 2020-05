Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à souffler Pjanic à Leonardo ? La réponse !

Publié le 3 mai 2020 à 22h45 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet d’un possible échange entre Miralem Pjanic et Arthur du FC Barcelone.

Cet été, Leonardo semble déterminé à frapper un gros coup au milieu de terrain. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain multiplie les pistes et nous vous avons révélé le 24 avril dernier, qu’un contact a eu lieu avec l’entourage de Miralem Pjanic. Ce dernier a perdu peu à peu sa place à la Juventus, au profit de Rodrigo Bentancur et à en croire la presse italienne, une vente serait bien possible. Le FC Barcelone est toutefois venu mettre des bâtons dans les roues du PSG, en proposant un échange entre Pjanic et Arthur Melo.

« Pjanic et Arthur ? Nous parlons avec le Barça, comme nous pouvons le faire avec de nombreux autres clubs »