Mercato - Barcelone : Suarez, Dembélé... L'opération grand ménage déjà lancée ?

Publié le 3 mai 2020 à 22h30 par A.D.

En plus d'Antoine Griezmann et de Philippe Coutinho, Eric Abidal voudrait se débarrasser de plusieurs autres joueurs. Le secrétaire technique du FC Barcelone aurait également proposé Luis Suarez, Ousmane Dembélé et Ivan Rakitic, entre autres, aux pensionnaires de Premier League.

Eric Abidal aurait lancé les grandes manoeuvres pour dégraisser l'effectif de Quique Setién. Alors que la crise du coronavirus fait de gros dégâts, le secrétaire technique du Barça aurait décidé de procéder à un grand ménage. Selon les informations du Daily Star , divulguées ce dimanche, le FC Barcelone aurait donc proposé Antoine Griezmann et Philippe Coutinho aux clubs de Premier League. Mais ils ne seraient pas les seuls à être poussé vers la sortie.

Neuf joueurs proposés en Premier League ?

A en croire le média britannique, le Barça, qui voudrait à tout prix rééquilibrer ses comptes, aurait soumis une longue liste de joueurs, à vendre ou à prêter, aux écuries anglaises. Et pas moins de neuf joueurs seraient concernés. Outre Antoine Griezmann et Philippe Coutinho, Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Nelson Semedo et Sergi Roberto seraient plus que jamais indésirables au FC Barcelone. Reste à savoir si Eric Abidal trouvera preneur.