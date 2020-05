Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité de Leonardo se confirme pour cet été !

Publié le 4 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, le directeur sportif du club de la capitale ne manque pas d'idées.

La saison de Ligue 1 étant officiellement terminée, Leonardo peut se tourner vers la saison prochaine en préparant son nouvel effectif. Dans cette optique, l'arrivée de nouveaux renforts dans l'entrejeu est vivement souhaitée par le directeur sportif du PSG qui multiplie les pistes dans ce secteur jeu malgré les arrivées d'Ander Herrera et Idrissa Gueye l'été dernier. Ainsi, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport , Leonardo apprécie grandement Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Toujours selon nos informations, le dirigeant brésilien s'est également récemment entretenu avec Fali Ramadani, agent de Miralem Pjanic (Juventus). Et la liste ne s'arrête pas là.

Leonardo veut un gros milieu