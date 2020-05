Mercato - PSG : Leonardo peut déjà dire adieu à un joli coup...

Foot - Mercato - PSG

Publié le 4 mai 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un successeur à Layvin Kurzawa, dont le contrat arrive à échéance, Leonardo apprécie grandement le profil de Théo Hernandez (Milan AC). Mais ce dernier ne semble toutefois pas pressé à l'idée de quitter l'Italie.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo apprécie grandement le profile de Théo Hernandez. Arrivé au Milan AC l'été dernier contre un chèque de 20M€, le latéral gauche français sortait d'une période délicate au Real Madrid où il n'avait jamais réussi à s'imposer. Toutefois, le club lombard a gagné son pari puisque Théo Hernandez réalise une excellente saison en Serie A. Le directeur du PSG se penche donc sur sa situation afin de remplacer Layvin Kurzawa, en fin de contrat à Paris. Mais visiblement, l'ancien joueur de la Real Sociedad n'a pas l'intention de quitter le Milan AC.

Theo Hernandez n'a pas l'intention de partir