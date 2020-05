Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler ce dossier à 30M€ !

Publié le 7 mai 2020 à 7h45 par D.M.

Le milieu de terrain de l’AS Rome Lorenzo Pellegrini est bien sur les tablettes du PSG comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Leonardo envisagerait d’ailleurs de payer sa clause libératoire fixée à 30M€.

Ce n’est plus un secret, Leonardo cherche à renforcer le milieu de terrain du PSG. Comme cela a été annoncé par le 10 Sport, le directeur sportif parisien n’a pas chômé et s’est renseigné sur plusieurs joueurs à l’instar de Miralem Pjanic (Juventus), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC). Mais un profil en particulier a tapé dans l’œil de Leonardo. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le PSG veut s’offrir Lorenzo Pellegrini et souhaite passer à la vitesse supérieure dans ce dossier et ce, malgré la concurrence de la Juventus.

Leonardo a l'intention de lever la clause libératoire de Pellegrini