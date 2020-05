Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas une star de Serie A à 0€ !

Publié le 7 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Compte tenu de la situation actuelle, Leonardo tentera de flairer les bonnes affaires cet été. Et Dries Mertens en est une. Le directeur du PSG s'est donc positionné pour recruter l'attaquant belge dont le contrat à Naples arrive à son terme.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG fait partie des clubs intéressés par Dries Mertens en compagnie de l'AS Monaco, Chelsea et l'Inter Milan. Il faut dire que le contrat de l'attaquant belge prend fin le 30 juin à Naples ce qui en fat une énorme opportunité sur le marché, surtout par les temps qui courent. En effet, la crise du Covid-19 a particulièrement impacté les finances des clubs de football, et personne ne semble avoir l'intention de laisser filer une telle affaire. A commencer par Leonardo.

Leonardo tente le coup pour Mertens

En effet, ce mercredi, Gianluca Di Marzio a confirmé que le PSG faisait bien partie des clubs intéressés par Dries Mertens qui n'a toujours pas prolongé son bail à Naples. Il faut dire que l'attaquant belge a tout du joueur parfait aux yeux de Thomas Tuchel. Polyvalent, le Diable Rouge est capable d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque et son activité en fait également un joueur redoutable. Reste désormais à savoir si le PSG réussira à devancer la concurrence dans ce dossier.