Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant pose ses conditions pour Tonali !

Publié le 7 mai 2020 à 1h45 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain dans le but de renforcer l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel, Sandro Tonali pourrait finalement rester en Italie durant l’été.

Pour sa première saison en Serie A, Sandro Tonali a impressionné. Malgré les résultats alarmants de Brescia, le milieu italien semble avoir tiré son épingle du jeu. Sur les tablettes du Paris Saint-Germain, mais aussi du FC Barcelone, la pépite de 19 ans pourrait finalement rester en Italie. De nombreux clubs du pays seraient prêts à se battre pour s’offrir ses services. Parmi eux, l’Inter Milan reste toutefois sceptique sur ce dossier, mais à quand même montré son intérêt...

Pas plus de 35M€ !