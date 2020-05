Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : «Lautaro Martinez ? Seulement en cas d’une arrivée de Messi...»

Publié le 6 mai 2020 à 21h00 par T.M.

Ancien président de l’Inter Milan, Massimo Moratti a été très clair face à l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez.

En coulisse, cela discuterait actuellement entre l’Inter Milan et le FC Barcelone pour Lautaro Martinez. Le buteur argentin est perçu comme le successeur désigné de Luis Suarez. Mais les négociations sont compliquées et trouver un terrain d’entente apparait très difficile. Alors que le Barça envisagerait de proposer plusieurs joueurs, en plus d’un chèque, pour espérer rafler la mise, la solution pourrait bien être différente. Ancien président du club lombard, Massimo Moratti a ainsi tenu à livrer se vision des choses dans ce dossier XXL.

Lautaro contre Messi ?