Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse du Barça à l’arrivée du PSG pour Lautaro Martinez !

Publié le 6 mai 2020 à 21h30 par T.M.

Si l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez n’est plus un secret, le PSG aurait dernièrement fait irruption pour l’Argentin. De quoi déstabiliser les Blaugrana ?

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone fait actuellement des pieds et des mains pour attirer Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter Milan est la grande priorité des Catalans, mais les négociations sont compliquées. De plus, il faudrait aussi faire avec la concurrence. Ainsi, ce mardi, ESPN assurait que le PSG envisagerait également de se positionner pour l’Argentin, dans l’optique de remplacer Edinson Cavani et Mauro Icardi. Une arrivée de Leonardo qui ferait naitre certaines craintes au sein de la direction du Barça. Mais ce mercredi, Mundo Deportivo a voulu apporter des précisions sur ce gros dossier du mercato.

Le FC Barcelone en confiance !

Comme l’explique le média ibérique, cette information de l’arrivée du PSG dans le dossier Lautaro Martinez ne serait pas passé inaperçu au sein des directions des cadors européens. En effet, cet intérêt de Leonardo pourrait faite grimper les prix. De quoi donc faire de l’ombre au FC Barcelone ? Au sein du club catalan, on ne serait visiblement pas si inquiet que cela. Conscient que l’intérêt du PSG n’est pas contrôlable, le Barça s’en remettrait à la volonté de Lautaro Martinez, qui serait bel et bien d’évoluer au Camp Nou. Reste maintenant à trouver le terrain d’entente avec l’Inter Milan, mais l’avantage serait clairement pour les Blaugrana.