Mercato - PSG : Une bonne nouvelle se profilerait pour Leonardo avec Donnarumma !

Publié le 6 mai 2020 à 21h45 par Th.B.

Pisté par le PSG pour à terme prendre la succession de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Milan AC, ayant des revenus trop importants pour être prolongé. Le club rossoneri plancherait déjà sur son remplacement.

Depuis de longues semaines, le nom de Gianluigi Donnarumma est lié au PSG, en quête d’un gardien sur le marché. Certes, Chelsea semblait être une menace pour le club de la capitale dans cette opération, mais les Blues ne joueraient pas les premiers rôles dans ce dossier. Et bien que Donnarumma aurait fait savoir à ses coéquipiers qu’il privilégierait l’option de rester au Milan AC et de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021, une telle éventualité ne pourrait se produire.

Deux noms pour succéder à Donnarumma au Milan AC ?