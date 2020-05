Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà une idée pour l’après-OM

Publié le 7 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM semble avoir les idées claires à ce sujet.

A cause des difficultés financières de l’OM, l’avenir du projet de Frank McCourt est plus qu’incertain. Des incertitudes qui ont aussi gagné l’avenir d’André Villas-Boas, notamment annoncé dans le viseur de Newcastle. Faut-il alors s’inquiéter pour le Portugais ? Présent au micro de RMC ce mardi, Villas-Boas a assuré qu’il comptait bien rester à l’OM, sous certaines conditions toutefois. Mais le Special Two pense aussi à l’après et il a déjà tranché à ce sujet.

Quel avenir pour Villas-Boas ?