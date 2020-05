Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros club menace Zubizarreta pour Niang !

Publié le 7 mai 2020 à 15h15 par A.M.

Grand objectif de l'Olympique de Marseille pour cet été, M'Baye Niang ne manque pas de prétendants compte tenu de sa belle saison au Stade Rennais. Et visiblement, la menace se confirme pour l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra se montrer ambitieux sur le mercato afin de ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Malgré tout, il faudra jongler avec des finances très compliquées et actuellement dans le rouge. Un véritable casse-tête pour Andoni Zubizarreta qui ne manque toutefois pas d'ambitions puisque la priorité de l'OM dans le secteur offensif se nomme M'Baye Niang. « Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, maintenant, moi je le dis objectivement, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire contact permanent avec son entourage », expliquait ainsi Bilel Ghazi, journaliste de L'Equipe .

La menace s'intensifie pour Niang