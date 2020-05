Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se décider rapidement pour Icardi !

Publié le 8 mai 2020 à 0h45 par A.C.

On devrait enfin savoir de quoi sera fait l’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain.

C’est l’un des gros dossiers que devra régler Leonardo. Prêté par l’Inter l’été dernier, Mauro Icardi pourrait être définitivement acheté par le Paris Saint-Germain grâce à une option présente dans son contrat et fixée à 70M€. Le problème, c’est le PSG semble de moins en moins enclin à lever cette option ! Icardi rencontre en effet des difficultés à Paris depuis le début de l’année 2020 et la presse italienne assure qu’il aurait nostalgie de l’Italie, où vit sa femme Wanda Nara avec leurs enfants.

Le PSG a jusqu'à fin mai pour Icardi