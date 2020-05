Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo totalement dépassé pour cet international brésilien ?

Publié le 8 mai 2020 à 0h15 par La rédaction

Pisté par le Paris Saint-Germain, Lucas Paquetá pourrait finalement porter les couleurs de la Fiorentina la saison prochaine. Le club italien aurait même pris une très grande avance dans le dossier du milieu de l’AC Milan.

Pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel dès l’été prochain, Leonardo aurait tourné son regard vers le marché italien, marché qu’il connaît d’ailleurs très bien. En plus de s’être positionné sur les dossiers Fabian Ruiz ou encore Miralem Pjanic, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait s’attacher les services de Lucas Paquetá. Toutefois, le jeune milieu de terrain du Milan AC pourrait prendre la direction de la Fiorentina. Le club italien aurait pris une grande avance et les négociations auraient même d’ores et déjà débuté.

Vers la fin du dossier ?