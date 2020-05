Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola aurait essayé de jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 7 mai 2020 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG essayerait par tous les moyens de convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur, Manchester City aurait tenté de faire irruption dans le dossier.

Si la saison de Ligue 1 est d’ores et déjà terminée et que le PSG a été sacré Champion de France, certains dossiers qui ont accompagné le club de la capitale tout au long de l’exercice restent ouverts. Parmi ceux-ci figure l’enjeu de faire signer à Tanguy Kouassi son premier contrat professionnel avec son club formateur. Capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense, le jeune français de 17 ans a sur montrer ses qualités à chaque fois que Thomas Tuchel a fait appel à lui cette saison, chose qui a certes conduit les dirigeant du PSG à ne pas le laisser librement partir en jeun prochain, mais qui a aussi attisé l’intérêt de nombreux clubs européens. Ce serait le cas du RB Leipzig, l’écurie annoncée la plus proche d’accueillir Tanguy Kouassi si jamais il venait à ne pas rester dans la capitale française à l’issue d’exercice 2019/2020. Mais le club allemand serait loin d’être le seul club européen à avoir été séduit par les performances du natif de Paris.

Manchester City s’est approché de Tanguy Kouassi, mais…