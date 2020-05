Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour Todibo ?

Publié le 7 mai 2020 à 14h00 par A.C.

Une vieille connaissance pourrait relancer l’avenir de Jean-Clair Todibo, actuellement prêté par le FC Barcelone à Schalke 04.

Le pari n’a pas vraiment été payant. Un an seulement après son arrivée, Jean-Clair Todibo a quitté le FC Barcelone. Il faut dire que le Français ne jouait que très peu en Catalogne et a donc été prêté à Schalke 04. Cela n’a pas été simple de convaincre le défenseur de partir en Bundesliga, mais désormais, la presse catalane assure qu’il s’y plairait et les dirigeants de Schalke 04 songeraient à lever l’option d’achat présente dans son contrat et fixée à 25M€.

La Roma prête à relancer Todibo