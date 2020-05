Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révolution semble bien se préparer…

Publié le 7 mai 2020 à 7h10 par La rédaction

Evoqué comme futur entraîneur du FC Barcelone, Xavi s’est exprimé sur le dossier Neymar. Décryptage…

A l’occasion d’un live instagram, Xavi, actuellement entraîneur au Qatar et dont le nom est prisé par certains cadres, dont Messi, pour prendre prochainement la direction du FC Barcelone, a pris une position très claire sur l’opportunité d’un retour de Neymar à Barcelone : « Sur le plan footballistique, il ne fait aucun doute qu'il fasse partie des 3 ou 5 meilleurs mondiaux, il peut faire la différence (…) J'ai joué avec lui et il a un caractère positif. Un transfert de Neymar serait bénéfique pour le Barça, ce serait une signature extraordinaire pour faire la différence ».

Xavi très clair sur le dossier Neymar…

Dans le contexte actuel, une telle prise de position de Xavi n’est pas anodine. Elle arrive au soutien de Lionel Messi et contre la direction actuelle, qui a privilégié une signature de Griezmann l’an dernier. Tout cela semble confirmer qu’en coulisses un axe fort se constitue entre Messi, Xavi, appelé à occuper le banc de touche du Camp Nou, et Victor Front, candidat à la présidence du club, afin de provoquer le départ de la direction actuelle et du président Bartomeu.