Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier De Bruyne prend forme pour Leonardo !

8 mai 2020

Kevin De Bruyne figurerait dans les petits papiers de Leonardo. Une offensive pourrait être lancée à l’été 2021, si le Belge ne prolongeait pas son contrat avec Manchester City. Et le plan du PSG commencerait à se dessiner.

« Mon avenir ? J’attends juste un peu. Le club nous a dit qu’ils allaient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu’ils sont dans leur bon droit. J’ai confiance en mon club, si on me dit que c’est vrai, je les crois. Nous attendrons et verrons ce qu’il se passera. Une fois qu’une décision finale, je réfléchirai. Deux ans (sans Ligue des champions) serait long. Un an, je peux vivre avec » . Voici le témoignage que Kevin De Bruyne livrait pour HLN ces derniers jours. De quoi permettre au Real Madrid de se repositionner sur ce dossier dans lequel le PSG ferait également irruption d’après la presse anglaise. Leonardo serait ouvert à l’idée de recruter Kevin De Bruyne, pour l’été 2021. Pour rappel, Kylian Mbappé, qui refuse d’ouvrir des discussions avec le PSG pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, pourrait plier bagage lors du mercato estival de 2021. Ainsi, le directeur sportif du PSG profiterait de la situation contractuelle avantageuse de De Bruyne, lié à Manchester City également jusqu’en 2022, pour combler le vide que laisserait le champion du monde tricolore.

Le PSG tenterait une offensive pour De Bruyne à l’été 2021, le Belge ne bougera pas cet été