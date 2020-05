Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit une aide inattendue pour cet été

Publié le 8 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Alors qu’Andoni Zubizarreta prépare actuellement le mercato estival de l’OM, l’Espagnol peut compter sur VRP de luxe au sein de l’effectif.

Avec des moyens réduits, tout en devant renforcer l’effectif pour disputer la Ligue des Champions, Andoni Zubizarreta voit sa mission être très compliquée. Pour espérer attirer de nouveaux joueurs à l’OM, l’Espagnol doit ainsi tenter des paris à moindre coût, des prêts ou alors se tourner vers des joueurs libres. Mais encore faut-il convaincre ces joueurs de venir à l’OM. Et c’est là qu’Alvaro Gonzalez intervient.

« C’est plus facile de venir à l’OM maintenant »