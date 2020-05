Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta et Eyraud sont clairement mis sous pression pour cet été !

Publié le 6 mai 2020 à 20h30 par T.M.

Avec l’arrêt de la Ligue 1, l’OM, se trouvant à la 2ème place, a donc validé son ticket pour la Ligue des Champions. Ce retour dans la plus belle des compétitions européennes est donc une bonne nouvelle, mais les Phocéens ne veulent pas faire figuration. A l’OM, on n’hésite ainsi pas à mettre sous pression la direction, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud en tête.

Après la joie, place aux inquiétudes ? C’est donc officiel, l’OM la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais la question est de savoir avec quel effectif. En effet, avec l’énorme déficit, environ 100M€, aggravé encore plus par la crise du coronavirus, les Phocéens pourraient bien devoir se séparer de leurs meilleurs joueurs, avec les plus hautes valeurs marchandes, tandis que cela pourrait être difficile de se renforcer avec des moyens limités. Une mission compliquée pour Andoni Zubizarreta, mais qui fait naitre certaines craintes à l’OM. En effet, en cours de saison, André Villas-Boas n’avait pas hésité à mettre son avenir en question face au possible appauvrissement de son effectif. Le Portugais veut faire bonne figure en Europe et pour cela, il a besoin de ses meilleurs joueurs. Dans la foulée, c’était Dimitri Payet qui avait imité son entraîneur, interpellant à son tour la direction de l’OM. Mais c’est désormais acté, la Ligue des Champions est une réalité et la pression se fait de plus en plus grande pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud.

André Villas-Boas pose ses conditions !

L’OM va donc devoir faire les bons choix pour satisfaire son groupe, tout en répondant aux besoins économiques. Mais le danger est immense. Ce mardi, c’est André Villas-Boas qui a mis la pression sur la direction phocéenne. En effet, sur RMC , le Portugais, heureux à l’OM, a tout de même demandé des garanties : « Je veux rester à Marseille, mais sous certaines conditions. (...) J'ai envie de connaitre la Ligue des champions avec l'OM, mais pas pour y faire de la figuration ». Un message de Villas-Boas qui est, à coup sûr, arrivé aux oreilles des hommes forts de l’OM, qui vont alors devoir réagir...

