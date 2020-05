Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande priorité de Zubizarreta en attaque, c'est lui !

Publié le 7 mai 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Malgré un budget limité et la nécessité de vendre avant de recruter, l'Olympique de Marseille se montre toutefois ambitieux pour le mercato estival afin de faire bonne figure en Ligue des Champions. Dans cette optique, la priorité en attaque est déjà identifiée.

L'été de l'Olympique de Marseille s'annonce très intense. Handicapé par d'importants problèmes financiers et alors que la menace du fair-play financier n'est pas totalement écartée, le club phocéen va devoir vendre afin de rééquilibrer ses comptes et avant de pouvoir se renforcer. Mais c'est bien là que le casse-tête commence pour Andoni Zubizarreta. En effet, l'OM a obtenu sa qualification pour la Ligue des Champions et devra présenter un effectif performant afin de ne pas faire de la figuration pour son retour en C1. D'ailleurs, André Villas-Boas a déjà annoncé que si son groupe n'était pas renforcé, il n'hésiterait pas à partir. Le technicien portugais souhaite entre autre attirer un gros renfort offensif, un secteur de jeu au sein duquel la profondeur de banc n'est pas évidente d'autant plus que Valère Germain pourrait partir. Par conséquent, l'OM cherche un joueur offensif polyvalent notamment capable de venir concurrencer Dario Benedetto qui aura dû mal à assumer seul le rôle de buteur du club phocéen avec un match tous les trois jours. Et Andoni Zubizarreta semble avoir fixé sa priorité : M'Baye Niang.

Zubizarreta s'active pour Niang...

En effet, à l'occasion d'un live Instagram , Bilel Ghazi, journaliste de L'Equipe , assure que les contacts entre l'OM et M'Baye Niang se sont intensifiés ces derniers jours : « Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, maintenant, moi je le dis objectivement, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s'enflammer face à d'autres potentielles offres, c'est-à-dire en gros "on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipite pas" ». Et si l'OM demande à l'attaquant du Stade Rennais d'être patient, c'est parce que le club phocéen ne pourra pas passer à l'action tout de suite. D'autant plus que le club breton ne laissera pas filer son attaquant « en-dessous de 15-20M€ » d'après Bilel Ghazi qui ajoute qu'un « autre club s'est mis sur les rangs ces derniers jours. » Autrement dit, Marseille a tout intérêt à demander à M'Baye Niang de ne pas se précipiter puisque le club phocéen devra vendre avant d'être en mesure de faire une offre pour l'attaquant sous contrat à Rennes jusqu'en 2023.

... qui se verrait bien à l'OM