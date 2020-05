Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur quel joueur du Milan AC doit absolument se positionner Leonardo ?

Publié le 11 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Leonardo prépare le mercato estival du PSG, plusieurs joueurs du Milan AC retiennent son attention. Mais selon vous, vers qui doit absolument se tourner le directeur sportif parisien ?

Dans ce contexte particulier, Leonardo prépare le prochain mercato estival du PSG. En effet, malgré les conséquences économiques de la crise du coronavirus, l'Italo-brésilien souhaite injecter du sang neuf dans l'effectif de Thomas Tuchel, et plusieurs joueurs retiennent son intention. Sans surprise, Leonardo regarde notamment en Serie A, où Sandro Tonali, Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio l'intéressent. Mais c'est surtout au Milan AC que le directeur sportif du PSG pourrait faire ses achats dans les prochains mois.

Donnaruma, Hernandez, Bennacer... Leonardo a le choix !