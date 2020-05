Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La piste Romagnoli toujours active !

Publié le 10 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard mis à jour le 10 mai 2020 à 13h44

Au poste de défenseur central, le PSG songe toujours à Alessandro Romagnoli (Milan AC), géré par l’incontournable Mino Raiola.

Si le PSG concentre une grande partie de son énergie à trouver ses prochaines recrues au poste de milieu de terrain, Leonardo est aussi très impliqué pour le chantier de la défense. Les départs de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier obligent Paris à devoir trouver deux nouveaux latéraux, à gauche et à droite. Et en défense centrale également, il y a un sujet. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le PSG a d’abord souhaité étudier la possibilité d’une grosse recrue et imaginait l’associer au nouveau taulier, Marquinhos, prolongé en début d’année. Mais ce poste de dépense n’est plus une priorité pour Paris. La piste menant à Kalidou Koulibaly (Naples), notamment, a été jugée trop complexe et onéreuse. Voilà pourquoi Leonardo s’est tourné vers Thiago Silva, dont le contrat arrive à expiration, pour lui proposer de rester. Des discussions sont toujours en cours et très récemment, le clan Thiago Silva a envoyé un message plus que positif : « Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France , a expliqué la femme du joueur dans une interview accordée au journal Le Parisien. Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris ».

Contact maintenu pour Romagnoli