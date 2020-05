Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour Thiago Silva, mais…

Publié le 10 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Compte tenu de la réalité économique actuelle et de l’incertitude régnant autour du prochain mercato, le PSG a pris la décision de tenter de prolonger le contrat de Thiago Silva. Aucune avancée ne serait cependant à noter à ce jour.

À 35 ans, et en fin de contrat cet été, l’aventure parisienne de Thiago Silva semblait être bien parti pour se terminer, 8 ans après son arrivée. Néanmoins, la pandémie du Covid-19 est passée par là engendrant d’ailleurs une crise financière due à la suspension des compétitions. Ainsi, comme tous les clubs européens, les finances du PSG en ont pris un coup. De quoi obliger le champion de France à revoir ses plans estivaux pour le mercato. Annoncé sur le départ, Thiago Silva pourrait rempiler pour une saison supplémentaire. Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 15 avril dernier que Leonardo a retourné sa veste et a proposé une offre à Thiago Silva pour une saison supplémentaire. Une proposition insuffisante aux yeux du capitaine du PSG, souhaitant deux ans.

« Aujourd’hui, les cartes sont rebattues »