Mercato - PSG : Vers un retour aux sources pour Thiago Silva ?

Publié le 9 mai 2020 à 9h15 par La rédaction

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva semble encore dans le flou pour son avenir. Une situation dont Fluminense, club au sein duquel il a évolué entre 2006 et 2009, souhaiterait profiter pour rapatrier O Monstro et s'offrir un énorme coup.

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo a une nouvelle stratégie avec Thiago Silva dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. En effet, alors qu'un départ semblait inévitable, la crise du Covid-19 a tout changé poussant le directeur sportif du PSG à revoir ses plans. La situation économique du club parisien a changé, et le dirigeant brésilien estime désormais que le recrutement d'un nouveau défenseur central n'est pas prioritaire ce qui le pousse à envisager une prolongation d'un an pour O Monstro. Une idée qui ne serait pas pour déplaire à Thiago Silva comme l'expliquait récemment son agent, Paulo Tonietto, à TMW : « Thiago Silva veut jouer la Champions League avec le PSG. Je vais devoir en parler avec Leonardo avec qui j'ai une excellente relation. Nous verrons. C'est une situation nouvelle et, pour l'instant, nous devons penser à comment surmonter ce moment . »

Fluminense insiste pour Thiago Silva