Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Cavani !

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais après une saison mouvementée, il n'écarte plus la possibilité de prolonger au PSG. Une idée qui commencerait également à faire son chemin dans l'esprit des décideurs parisiens.

Cet été, Leonardo va avoir un été délicat à gérer. La crise du Covid-19 impacte les finances du club de la capitale ce qui oblige le directeur sportif du PSG à revoir ses plans dans certains dossiers. Ainsi, il semble aujourd'hui impossible que les Parisiens dépensent une très grosse somme pour se renforcer. C'est la raison pour laquelle les principales pistes parisiennes dans l'entrejeu ont une valeur qui ne dépasse pas les 30M€. Mais cela contraint Leonardo à prendre d'autres décisions, notamment à revoir ses plans pour les joueurs en fin de contrat. Comme révélé par le10sport.com, les discussions pour une prolongation de contrat ont démarré avec Thiago Silva qui était pourtant annoncé du le départ. Et le cas d'Edinson Cavani pourrait également évoluer.

Cavani ouvert à une prolongation ?