Mercato - PSG : Une nouvelle option surprenante se présente à Icardi !

Publié le 9 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi ne semble pas encore assuré au PSG, son retour à l’Inter cet été à la fin de son prêt n’est pas à écarter. Et si l’Argentin revenait en Lombardie, il servirait de monnaie d’échange au club nerazzurri pour… Pierre-Emerick Aubameyang !

À l’occasion du mercato estival, l’Inter pourrait bien perdre Lautaro Martinez. Le jeune buteur argentin des Nerazzurri intéresserait beaucoup le FC Barcelone et serait donc susceptible de troquer la tunique du club lombard pour arborer celle des Blaugrana . Ainsi, l’Inter se retrouverait dans la nécessité de recruter un nouvel attaquant. Et ce besoin va coïncider avec le possible retour de prêt de Mauro Icardi. Prêté au PSG pour la totalité de la saison, le club parisien n’aurait pas encore levé l’option d’achat fixée à 70M€. Le retour d’Icardi pourrait d’ailleurs être bénéfique à l’Inter pour mener à bien un autre dossier.

Icardi vers Arsenal dans un échange avec l’Inter pour Aubameyang ?