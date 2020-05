Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement d’une grande star programmé par Leonardo ?

Publié le 9 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête de gros renforts pour le PSG, Leonardo aurait des vues sur Kevin De Bruyne et pourrait attirer le joueur de Manchester City à l’été 2021.

Alors que Manchester City a été sanctionné par l’UEFA et sera privé de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons, Kevin De Bruyne a récemment laissé planer un doute sur son avenir : « J’attends juste un peu. Le club nous a dit qu’ils allaient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu’ils sont dans leur bon droit. J’ai confiance en mon club, si on me dit que c’est vrai, je les crois. Nous attendrons et verrons ce qu’il se passera. Une fois qu’une décision finale, je réfléchirai. Deux ans (sans Ligue des champions) serait long. Un an, je peux vivre avec ». D’ailleurs, le PSG aurait des vues sur le milieu offensif belge de Manchester City, et Leonardo aurait un plan dans ce dossier.

De Bruyne au PSG en 2021 ?

Comme l’a révélé le journaliste de Sport Guillem Balague, Kevin De Bruyne devrait rester au moins une saison supplémentaire du côté de Manchester City. Toutefois, rien ne serait à exclure pour l’été 2021, et c’est précisément à cette période que le PSG pourrait lancer les grandes manœuvres pour tenter de recruter De Bruyne. Affaire à suivre…