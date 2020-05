Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour Leonardo avec Tonali ?

Publié le 8 mai 2020 à 12h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé, Leonardo voudrait recruter Sandro Tonali et utiliser Marco Verratti comme entremetteur. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter à la Juventus, à l'Inter, à Manchester City et au FC Barcelone pour le milieu de terrain de Brescia.

Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Sandro Tonali. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel cet été, le directeur sportif du PSG a identifié le profil Sandro Tonali, entre autres. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte sur Marco Verratti pour faciliter le transfert de l'international italien. Selon nos informations de ce vendredi matin, l'ancien du Milan AC voudrait que son numéro 6 se mue en intermédiaire pour convaincre Sandro Tonali de rejoindre le Camp des Loges lors du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG devrait disputer un véritable combat de titans pour le pensionnaire de Brescia.

Une bataille royale avec l'Inter, la Juve, le Barça et City ?