Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Kakuta, le gros coup de l'été du RC Lens ?

Publié le 8 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

De retour en Ligue 1, le RC Lens ne manque pas d'ambitions et ne compte pas faire de la figuration dans l'élite. Dans cette optique, les Sang et Or se sont lancés dans un recrutement ambitieux qui pourrait être incarné par Gaël Kakuta bien décidé à boucler la boucle, quasiment 13 ans après avoir quitté son club formateur.

C'est désormais officiel, le RC Lens va enfin faire son grand retour en Ligue 1. Les Sang et Or attendaient ça depuis 2015, et une relégation en Ligue 2 seulement un an après leur remontée dans l'élite. Et cette fois-ci, les Lensois ne comptent pas faire l'ascenseur et souhaitent s'inscrire durablement en L1. Dans cette optique, les grandes manœuvres ont été lancées. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Franck Haise a été confirmé sur le banc du club nordiste en signant un contrat de deux ans. Il sera accompagné par Alou Diarra et Lilian Nalis dans son staff. Mais ce n'est pas tout, puisque le RC Lens doit également composer un effectif taillé pour ses ambitions en Ligue 1. Et c'est ainsi que les Lensois pourraient profiter des malheurs d'un club pas si lointain, à savoir Amiens. La Voix du Nord révélait récemment l'intérêt des Sang et Or pour Gaël Kakuta.

Kakuta intéressé par un retour à Lens

En effet, avec la relégation d'Amiens en Ligue 2, le RC Lens a flairé la bonne affaire. Auteur d'une magnifique saison au sein du club picard, dont une prestation éblouissante face au PSG (4-4), Gaël Kakuta (28 ans) pourrait bien être le très joli coup de l'été des Sang et Or. Formé à Lens, le meneur de jeu pourrait ainsi faire un retour en fanfare dans le club qu'il a quitté en 2007 pour rejoindre Chelsea alors qu'il n'avait que 16 ans. Autrement dit, Kakuta n'a jamais joué en professionnel avec son club formateur et 13 ans après son départ, il pourrait incarner le projet du RC Lens qui besoin d'un gros coup cet été afin de confirmer ses ambitions en Ligue 1. Très attaché à ses racines, Gaël Kakuta serait d'ailleurs intéressé par un retour comme le révélait La Voix du Nord , alors que son nom a également circulé du côté de l'ASSE.

Amiens doit vendre

Et afin de parvenir à ses fins, le RC Lens pourrait profiter de la situation d'Amiens où Gaël Kakuta est sous contrat jusqu'en juin 2022. En effet, le club picard, relégué en Ligue 2, va devoir vendre cet été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club présidé par Bernard Joannin s'apprête à réaliser un très gros coup avec la vente de Serhou Guirassy, intensément convoité en Angleterre, notamment par West Ham, et dont le départ pourrait rapporter entre 15 et 20M€ aux Amiénois. Suffisant pour se permettre de conserver Gaël Kakuta ? Pas évident, d'autant qu'Amiens aurait fixé la barre à 4M€ pour son joueur recruté l'été dernier pour près de 3M€. Mais surtout, la volonté du milieu offensif de retrouver son club formateur pourrait faire la différence. Après avoir bourlingué aux quatre coins du monde avec pas moins de 12 clubs sur son CV, Gaël Kakuta pourrait boucler la boucle de la plus belle des manières en incarnant le projet de son club formateur. Et par la même occasion, en porter le maillot pour la première fois.