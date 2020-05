Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Chelsea, Tottenham et West Ham sur une gâchette de Ligue 1 !

Publié le 4 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Chelsea, Tottenham et surtout West Ham se penchent sur la situation d’un attaquant qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts.

La Premier League a les yeux rivés sur la Ligue 1. De nombreux joueurs du championnat de France sont surveillés par les clubs anglais, avides de faire leur prochain mercato dans l’Hexagone. Et au poste d’attaquant, il y a foule pour bon nombre de gâchettes de Ligue 1. Comme révélé par le10sport.com , Victor Osimhen intéresse fortement Manchester United et Liverpool. A Lyon, Moussa Dembele est sur les tablettes d’Arsenal et Manchester United. Wissam Ben Yedder, à Monaco, est chassé par Manchester United depuis plus d’un an et les dirigeants mancuniens ont récemment recontacté l’agent du joueur pour prendre la température en vue d’une opération cet été. Mais il n’y a pas que Lille, Lyon ou Monaco qui disposent d’arguments. Amiens, aussi, compte un joueur qui fait saliver la Premier League…

Guirassy courtisé !

Selon nos informations, l’attaquant de l’Amiens SC, Serhou Guirassy, fait tourner la tête des clubs anglais. Après avoir tenté de le récupérer lors du dernier mercato hivernal, West Ham est toujours très chaud sur le joueur. D’après nos informations, des discussions sont actuellement en cours entre toutes les parties. Et West Ham est vraiment très chaud pour le faire venir cet été. Le souci, c’est la gourmandise d’Amiens, relégué en Ligue 2. Les dirigeants picards espèrent un montant minimum de 15 millions d’euros ! Et la barre des 20 millions d'euros se murmurent même au sein du club...



Sous contrat avec Amiens jusqu’en 2022, Serhou Guirassy ne restera clairement pas en Picardie. A 24 ans, il espère franchir un nouveau cap et cherche un challenge dans lequel il pourra continuer à jouer et marquer des buts (9 réalisations en 23 rencontres cette saison). Après une aventure en Bundesliga, sous les couleurs du FC Cologne, Guirassy pourrait s’ouvrir les portes de l’Angleterre. D’après nos sources, il n’y a pas que West Ham qui s’intéresse à lui. Chelsea et Tottenham ont pris des renseignements ces derniers temps. S’ils n’ont pas bougé depuis, à l’inverse de West Ham, les intérêts sont quand même là.