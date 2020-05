Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - RC Lens : Deux ans de contrat pour Franck Haise !

Publié le 7 mai 2020 à 12h49 par Alexis Bernard mis à jour le 7 mai 2020 à 12h53

Promu en Ligue 1, le RC Lens a trouvé un accord avec Franck Haise pour un contrat de deux ans. Alou Diarra sera son adjoint.

Les choses prennent forme du côté du RC Lens. Après la confirmation de la remontée des Sang et Or en Ligue 1, les dirigeants viennent de trouver un accord avec leur entraîneur. Selon nos informations, il s'agira bien de Franck Haise. Fraîchement nommé sur le banc lensois ces derniers mois, le technicien va parapher un contrat de deux ans dans le Nord. Et il sera accompagné d'un staff, qui signera lui-aussi un bail de deux saisons. D'après nos sources, Alou Diarra sera l'entraîneur adjoint de Franck Haise et Lilian Nalis, passé par les bancs de Bastia, Laval et plus récemment Le Havre, arrive aussi à Lens.