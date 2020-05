Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes lâche une bombe sur l’avenir de Neymar !

Publié le 7 mai 2020 à 12h15 par H.G.

Alors que certaines informations en Espagne annoncent que Neymar pourrait quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone cet été, Leandro Paredes a tenu à définitivement sceller l’avenir de son coéquipier.

Bien qu’il soit arrivé au PSG il y a près de trois ans, Neymar est encore dans toutes les têtes au FC Barcelone. L’été dernier, le club catalan a en effet tout tenté pour rapatrier son ancien numéro 11, mais sa tentative s’est avérée infructueuse face aux fortes prétentions du club de la capitale pour lâcher sa star et à la position ferme de la part de Leonardo. Depuis, l’attaquant de 28 ans s’est remobilisé avec le PSG, affichant son meilleur visage sur le terrain et semblant de nouveau épanoui dans la capitale française. Cependant, cela n’a pas empêché la presse catalane de continuer à alimenter le feuilleton Neymar, annonçant régulièrement que le natif de Mogi das Cruzes pourrait de nouveau faire l’objet d’une offensive cet été de la part d’un FC Barcelone qui ne l’aurait toujours pas oublié, et cela en dépit du contexte économique complexe causé par la pandémie de COVID-19. Mais interrogé sur le sujet, Leandro Paredes s’est montré très clair au moment d’aborder l’avenir de Neymar : il ne bougera pas du PSG cet été.

« Neymar va rester »

Invité lors d’un live organisé par des journalistes argentins de Fox Sports , Leandro Paredes a été invité à s’exprimer sur sa relation avec Neymar, personne n’ayant échappé au fait que le milieu prend souvent la défense de son coéquipier sur le terrain quand celui-ci est victime d’un mauvais coup. L’Argentin de 25 ans a ainsi confirmé être très proche de l’ancien joueur de Santos, aussi bien sur le terrain qu’en dehors : « Oui, on parle beaucoup, il m'appelle tout le temps », a-t-il avoué. Puis, comme cela pouvait être attendu, l’avenir de la star brésilienne du PSG a ensuite été abordé. Et à la question de savoir si Neymar allait rester à Paris ou s’il allait revenir au FC Barcelone là où Lionel Messi semble vouloir son retour, Leandro Paredes a tout simplement lancé : « Il va rester avec nous ». Voilà qui a le mérite d’être clair.