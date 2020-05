Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation à 50M€ dans le feuilleton Coutinho !

Publié le 7 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Le Barça souhaite se débarrasser rapidement de Philippe Coutinho conscient que le garder pourrait lui faire perdre gros.

Si Philippe Coutinho est poussé vers la sortie, c’est dû à une question sportive mais aussi à un enjeu financier. En effet, le joueur recruté un prix d’or par le Barça qui l’avait acheté 145M€ à Liverpool lors du mercato hivernal 2018 pourrait aujourd’hui représenter un poids sur les finances du club.

Coutinho, une perte évaluée à 50M€