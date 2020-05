Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo planifie une opération colossale... pour contrarier le Barça !

Publié le 7 mai 2020 à 10h45 par A.C.

Leonardo pourrait boucler un très gros coup pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

Cet été, la priorité de Leonardo est toute trouvée. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite en effet renforcer le milieu parisien, après notamment l’arrivée d’Idrissa Gueye l’été dernier. La presse italienne a notamment annoncé un intérêt prononcé pour Miralem Pjanic. Un intérêt que nous avons pu vous confirmer, puisque le 24 avril dernier nous vous révélions l’existence de contacts entre Leonardo et l’entourage du joueur de la Juventus. Un transfert semble envisageable, puisque Pjanic a perdu sa place de titulaire à Turin, depuis le début de l’année 2020.

Pardes et Icardi inclus dans le deal Pjanic ?