Mercato - Real Madrid : La nouvelle mise au point de Stéphan sur Camavinga !

Publié le 8 mai 2020 à 10h00 par J.-G.D.

À nouveau questionné sur l’avenir d’Eduardo Camavinga, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, pousse son prodige à continuer l'aventure avec son club formateur.

Un nom revient sur toutes les lèvres du côté de Rennes : Eduardo Camavinga. Les prétendants toquent à la porte des dirigeants bretons. C’est le cas du Real Madrid, comme vous l’explique Le 10 Sport, du Borussia Dortmund ou du Milan AC, toujours selon nos informations. Des pistes prestigieuses pour le jeune milieu de terrain de 17 ans, lui qui ne s’opposerait pas à une possible arrivée dans la capitale espagnole. Mais Julien Stéphan multiplie les sorties médiatiques afin d'interpeller Camavinga sur la nécessité de rester au Stade Rennais, dont la dernière en date, au Figaro .

« Il faut du temps de jeu, enchaîner les matches. On peut lui assurer ça la saison prochaine »